Кличко рассказал, как Киев восстановил электроснабжение после обстрела ТЭЦ

https://racurs.ua/n175900-klichko-rasskazal-kak-kiev-vosstanovil-elektrosnabjenie-posle-obstrela-tec.html

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У Києві відновили електропостачання, яке частково зникло після ранкового обстрілу. Також частині споживачів відновили водопостачання.

Міський голова Віталій Кличко розповів, що зі струмом 83 тис. родин, домівки яких аварійно відімкнули після обстрілу зранку Київської ТЕЦ № 6.

Через це відключалось енергообладнання ДТЕК «Київські електромережі», що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

Фахівці за 7 годин виконали технічні роботи та під'єднали клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста.

Кличко написав у своїх соцмережах, що у вівторок російські виродки значно пошкодили два об'єкти критичної інфраструктури столиці, зокрема й об'єкт у Деснянському районі.

«Київводоканал» у вівторок попередив про підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води в пікові години споживання.

У зв’язку з пошкодженням інфраструктури прогнозується підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води в пікові години споживання. Особливо це стосується Шевченківського, Солом’янського та Святошинського районів. У зв’язку з цим тимчасово не рекомендуємо вживати водопровідну воду як питну. Використовувати її бажано лише для санітарно-гігієнічних потреб, — пояснили у «Київводоканалі».

Нагадаємо, що 18 жовтня відбулася нова масована атака армії рф: під удар потрапили Київ, Житомир, Дніпро та Харків. Постраждала передусім енергетична інфраструктура, є поранені та загиблі.

Всім регіонам України варто бути готовими до можливих відключень електропостачання, води та тепла після ударів по інфраструктурі, — про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Президент України повідомив, що з 10 жовтня росіяни вдарили по 30% українських електростанцій.