Кличко рассказал, как Киев восстановил электроснабжение после обстрела ТЭЦ

У Києві відновили електропостачання, яке частково зникло після ранкового обстрілу. Також частині споживачів відновили водопостачання.

Міський голова Віталій Кличко розповів, що зі струмом 83 тис. родин, домівки яких аварійно відімкнули після обстрілу зранку Київської ТЕЦ № 6.

Через це відключалось енергообладнання ДТЕК «Київські електромережі», що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

Фахівці за 7 годин виконали технічні роботи та під'єднали клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста.

Кличко написав у своїх соцмережах, що у вівторок російські виродки значно пошкодили два об'єкти критичної інфраструктури столиці, зокрема й об'єкт у Деснянському районі.

«Київводоканал» у вівторок попередив про підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води в пікові години споживання.

Нагадаємо, що 18 жовтня відбулася нова масована атака армії рф: під удар потрапили Київ, Житомир, Дніпро та Харків. Постраждала передусім енергетична інфраструктура, є поранені та загиблі.

Президент України повідомив, що з 10 жовтня росіяни вдарили по 30% українських електростанцій.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting �� energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24mediapic.twitter.com/LN4A2GYgCK

