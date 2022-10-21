Дамбу Каховской ГЭС заминировали заблаговременно - разведка говорит о двух "Камазах" со взрывчаткой

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Українська воєнна розвідка повідомила, що окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС, зараз вони мінують шлюзи та опори.

Упродовж поточного тижня росіяни встановили на дамбі два військові тентовані КамАЗи без водіїв. Обидві машини, за даними української військової розвідки, повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Припускають, що у разі підриву дамби під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, зокрема Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть за межі України та торкнуться всього Чорноморського регіону.

Дамба Каховської ГЕС містить обсяги близько 18 млн куб. м води. Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон. росія може вчинити теракт, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це 20 жовтня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.