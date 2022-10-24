Резников обсудил с коллегами мнимую «грязную бомбу». Фото: Главком

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Заяву міністра оборони рф сергія шойгу про якусь «брудну бомбу» Київ вже обговорив із союзниками.

Міністр оборони Олексій Резніков провів розмову з міністрами оборони Франції Себастяном Лекорню, Туреччини Хулусі Акаром та Великої Британії Беном Уолессом. Після цього він заявив, що Україна відкрита для моніторингових місій. Про це Резніков 24 жовтня написав у Twitter.

Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони росії. Я відповів на всі фейкові звинувачення росії. Це акт ядерного шантажу росії. Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня російський міністр оборони сергій шойгу провів телефонні розмови з колегами з Франції, Туреччини, Британії й США. Окупант заявив, що Україна нібито готує «провокації» з використанням якоїсь ядерної «брудної бомби».

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що міністр оборони росії намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також залякати Північноатлантичний альянс.

Однак у маячню путінського міністра не повірили в західних країнах. Представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції засудили шойгу за спробу обмовити Київ.