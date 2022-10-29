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Десантники эффектно уничтожили российских минометчиков. Фото:

Десантники ВСУ эффектно уничтожили российских минометчиков (ВИДЕО)

29 окт 2022, 13:17
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Десантники Збройних сил України продовжують завдавати військових втрат російським окупантам.





Бійці знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект військовослужбовців зс рф на півдні України. Професійно спрацювали воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ. Про це 29 жовтня повідомило командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що українські військові завдали удару по ворожій позиції з британських гаубиць L119 калібру 105-мм.

Нагадаємо, українським десантникам вдалося захопити російську бронемашину КамАЗ-43269 «Выстрел» — це легкоброньований автомобіль, який може застосовуватися у варіантах штабного, патрульного, санітарного або розвідувального автомобіля.

Источник: Ракурс


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