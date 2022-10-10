Українські підрозділи захопили унікальний трофей БПМ-97 “Выстрел”

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Українські підрозділи отримали новий трофей. Їм вдалося захопити російську бронемашину КамАЗ-43269 «Выстрел».

Фото українських військових з технікою опублікували OSINT-дослідники Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Ukrainian forces captured a rare Russian KAMAZ-43269 «Vystrel» APC recently, in only «slightly bent» condition. pic.twitter.com/94S6QbkUPx — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 10, 2022

«Мілітарний» пише, що БПМ-97 «Выстрел» — це російський легкоброньований автомобіль, який може застосовуватися у варіантах штабного, патрульного, санітарного або розвідувального автомобіля.

Це повнопривідний бронеавтомобіль, який виробляє «Курганмашзавод». Машина розділена на моторний відсік та відділення для десанту. Під час створення автомобіля використали агрегати серійного КамАЗ-4326.

БПМ-97 «Выстрел» може бути озброєний кулеметом КПВТ або кулеметом 12,7-мм «Корд», 30-мм гранатометом АГС-17 та ПТРК.

Такі машини розроблялася для російських військ. У 1998 році їх мали прийняти на озброєння, але через кризу ці броньовані авто пішли на експорт. Машини закупив Азербайджан та Казахстан, але останній відмовився від своєї партії, оскільки було виявлено значний брак. Згодом машина стала на озброєння військ рф.

БПМ-97 «Выстрел» призначений для прикордонних військ росії. Його бачили в Сирії у бойовиків ПВК «Вагнера». Окупанти воювали на них під час війни на Донбасі.