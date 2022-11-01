Россияне силой вывозят гражданских на Херсонщине. Фото: tvoemisto.tv

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Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення в Херсонській області.

У Каховці місцевих жителів, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель. Навколо будинків агресори обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району окупанти психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Загарбники виганяють їх з власних помешкань, щоб самим там заселитися. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 1 листопада.

Авіація українських Повітряних сил вчора атакувала ворога 14 разів. Під удари потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили чотири гелікоптери, два безпілотники та 45 ворожих крилатих ракет.

Бійці артилерійських та ракетних військ за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.

Протягом 31 жовтня росіяни завдали 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

А з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстріляв понад 50 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, 31 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» за три хвилини збив два російських ударних вертольоти Ка-52.