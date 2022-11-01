Разбитый россиянами Бахмут — людей разных мировоззрений показали воины из «Эдельвейса»

https://racurs.ua/n176375-razbityy-rossiyanami-bahmut-ludey-raznyh-mirovozzreniy-pokazali-voiny-iz-edelveysa-video.html

Ракурс

У розбитому снарядами Бахмуті — два різні світогляди. Одні через відторгнення всього російського переходять на українську. Інші звинувачують Америку і, можливо, навіть чекають на окупантів.

Гірські штурмовики з 10 ОГШБр «Едельвейс» щодня розмовляють з тими, хто залишився у Бахмуті під російськими обстрілами.

У Бахмуті залишаються не лише «ждуни», а й люди з проукраїнськими поглядами. Наразі ситуація у місті критична через російські обстріли, але дехто продовжує вірити у пропаганду та чекати «рускій мір», не розуміючи, що саме він вбиває містян та стирає Бахмут з лиця землі.