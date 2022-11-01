Такий різний Бахмут - людей різних світоглядів показали воїни з «Едельвейсу»

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Ракурс

У розбитому снарядами Бахмуті — два різні світогляди. Одні через відторгнення всього російського переходять на українську. Інші звинувачують Америку і, можливо, навіть чекають на окупантів.

Гірські штурмовики з 10 ОГШБр «Едельвейс» щодня розмовляють з тими, хто залишився у Бахмуті під російськими обстрілами.

У Бахмуті залишаються не лише «ждуни», а й люди з проукраїнськими поглядами. Наразі ситуація у місті критична через російські обстріли, але дехто продовжує вірити у пропаганду та чекати «рускій мір», не розуміючи, що саме він вбиває містян та стирає Бахмут з лиця землі.