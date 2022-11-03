Оккупант рассказал о значительных потерях россиян на Луганщине. Фото: скриншот с видео

https://racurs.ua/n176447-okkupant-rasskazal-o-begstve-komandirov-i-poteryah-rossiyan-na-luganschine-audio.html

Ракурс

Бої в Луганській області призводять до серйозних втрат у підрозділах зс росії.

Один із військовослужбовців окупаційної армії, який перебуває під Кремінною, у телефонній розмові зізнався, що їхній взвод не забезпечують їжею та технікою. Загарбник бідкається, що із боєприпасів у них залишилися лише патрони до стрілецької зброї. Цю розмову 3 листопада Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило у Facebook.

Ворожий солдат розповів, що їхній командир вже давно залишив позицію та поїхав з фронту начебто через проблеми з серцем. А у взводі залишилося лише 35 осіб, бо бійці ЗСУ ліквідували чотирьох, а поранили 20 військових.

Окупант жаліється, що втекти з передової не може, бо «чеченці не випускають, вони стоять на постах на кордонах».

Нагадаємо, українська артилерія та ракетні війська ЗСУ змушують російських військових панікувати. Окупанти самі визнають, що під артилерійським вогнем виживає лише один із 20 загарбників.