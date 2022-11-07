В Херсоне пропали пропагандистские телеканалы рашистовhttps://racurs.ua/n176551-v-hersone-propali-propagandistskie-telekanaly-rashistov.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Херсоні зникло пропагандистське мовлення і повернулося «Суспільне».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому, — зазначив Назаров. — Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM.
Рашисти від початку окупації Херсона нарощували свою медійну присутність у регіоні. 3 березня вони захопили приміщення ТРК «Суспільне мовлення: Херсон». Крім того, на російському супутнику розпочав мовлення херсонський телеканал «ВТВ+".
Також рашисти створили у регіоні пропагандитський телеканал «Таврія», кілька співробітників якого ввечері 20 жовтня загинули в результаті завданого ЗСУ удару по переправі, облаштованій рашистами поруч із зруйнованим Антонівським мостом. На знімках з місця інциденту менеджер філії в «Суспільне Херсон» Михайло Сваричевський згодом впізнав викрадений автотранспорт компанії.