У Херсоні зникли пропагандистські телеканали рашистів

У Херсоні зникло російське пропагандистське мовлення

https://racurs.ua/ua/n176551-u-hersoni-znykly-propagandystski-telekanaly-rashystiv.html

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У тимчасово окупованому Херсоні зникло пропагандистське мовлення і повернулося «Суспільне».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому, — зазначив Назаров. — Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM.

Рашисти від початку окупації Херсона нарощували свою медійну присутність у регіоні. 3 березня вони захопили приміщення ТРК «Суспільне мовлення: Херсон». Крім того, на російському супутнику розпочав мовлення херсонський телеканал «ВТВ+".

Також рашисти створили у регіоні пропагандитський телеканал «Таврія», кілька співробітників якого ввечері 20 жовтня загинули в результаті завданого ЗСУ удару по переправі, облаштованій рашистами поруч із зруйнованим Антонівським мостом. На знімках з місця інциденту менеджер філії в «Суспільне Херсон» Михайло Сваричевський згодом впізнав викрадений автотранспорт компанії.