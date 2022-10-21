Автомобіль, який, ймовірно, був пошкоджений під час обстрілу переправи у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n175993-hersonski-jurnalisty-vpiznaly-svoie-avto-na-foto-z-likvidovanymy-propagandystamy.html

Ракурс

В окупованому Херсоні внаслідок удару ЗСУ по облаштованій рашистами переправі ввечері 20 жовтня загинув російський пропагандист Олег Клоков, який допомагав окупантам створювати пропагандистський телеканал «Таврія», а також троє його колег.

Про це повідомили окупанти, опублікувавши, зокрема, фото пошкодженого автомобіля, у котрому, як стверджується, перебували загиблі.

Менеджер філії в «Суспільне Херсон» Михайло Сваричевський згодом на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив, що на фото впізнав викрадений автотранспорт компанії.

Підтверджую, що це викрадений автотранспорт «Суспільне Херсон». Враховуючи довгий термін окупації, це не є новиною для нас, — зазначив він.