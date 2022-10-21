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Ракурс
Автомобіль, який, ймовірно, був пошкоджений під час обстрілу переправи у Херсоні

Херсонські журналісти впізнали своє авто на фото з ліквідованими пропагандистами

21 жов 2022, 15:26
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В окупованому Херсоні внаслідок удару ЗСУ по облаштованій рашистами переправі ввечері 20 жовтня загинув російський пропагандист Олег Клоков, який допомагав окупантам створювати пропагандистський телеканал «Таврія», а також троє його колег.





Про це повідомили окупанти, опублікувавши, зокрема, фото пошкодженого автомобіля, у котрому, як стверджується, перебували загиблі.

Менеджер філії в «Суспільне Херсон» Михайло Сваричевський згодом на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив, що на фото впізнав викрадений автотранспорт компанії.

Підтверджую, що це викрадений автотранспорт «Суспільне Херсон». Враховуючи довгий термін окупації, це не є новиною для нас, — зазначив він.

Ну і новини заради, на рухомих об'єктах компанії (техніка, автотранспорт) були встановлені приховані GPS-трекери", — додав Сваричевський. — Удар був високоточним.

Автомобіль, який, ймовірно, був пошкоджений під час обстрілу переправи у Херсоні

Джерело: Ракурс


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