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Ракурс
Россияне продолжают уничтожать Херсон, фото: «Слово и Дело»

В Херсоне рашисты взорвали телецентр, котельную и объект облэнерго — СМИ

10 ноя 2022, 20:29
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У Херсоні російські окупанти почали нищити інфраструктуру — підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго.





Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє місцеве видання «Мост» з посиланням на жителів міста.

У місті підірвали котельні і об'єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла, — зазначає видання.

Зазначається, що в місті також спостерігаються проблеми зі зв’язком — він є тільки біля Антонівського мосту.

Ймовірно, такі дії рашистів пов’язані з усвідомленням ними неможливості утримати місто. Так, народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що ЗСУ вже звільнили село Томина Балка, розташоване за 30 км на захід від Херсона.

Источник: Ракурс


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