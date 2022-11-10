Россияне продолжают уничтожать Херсон, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n176677-v-hersone-rashisty-vzorvali-telecentr-kotelnuu-i-obekt-oblenergo-smi.html

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У Херсоні російські окупанти почали нищити інфраструктуру — підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє місцеве видання «Мост» з посиланням на жителів міста.

У місті підірвали котельні і об'єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла, — зазначає видання.

Зазначається, що в місті також спостерігаються проблеми зі зв’язком — він є тільки біля Антонівського мосту.

Ймовірно, такі дії рашистів пов’язані з усвідомленням ними неможливості утримати місто. Так, народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що ЗСУ вже звільнили село Томина Балка, розташоване за 30 км на захід від Херсона.