Росіяни продовжують знищувати Херсон, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n176677-u-hersoni-rashysty-pidirvaly-telecentr-kotelnu-ta-obiekt-oblenergo-zmi.html

Ракурс

У Херсоні російські окупанти почали нищити інфраструктуру — підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє місцеве видання «Мост» з посиланням на жителів міста.

У місті підірвали котельні і об'єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла, — зазначає видання.

Зазначається, що в місті також спостерігаються проблеми зі зв’язком — він є тільки біля Антонівського мосту.

Ймовірно, такі дії рашистів пов’язані з усвідомленням ними неможливості утримати місто. Так, народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що ЗСУ вже звільнили село Томина Балка, розташоване за 30 км на захід від Херсона.