Российские солдаты уничтожили семь мостов. Фото: Maxar Technologies

https://racurs.ua/n176749-okkupanty-vo-vremya-pobega-unichtojili-sem-mostov-na-hersonschine-cnn.html

Ракурс

Панічний відступ російських військ з Херсонської області супроводжувався вибухами мостів.

Лише 11 листопада загарбники знищили відразу сім мостів, включаючи чотири через Дніпро. Такими даними поділилися журналісти у статті про звільнення Херсона. Вони послалися на супутникові знімки компанії Maxar Technologies. На світлинах можна було побачити зруйновані мости, які ще добу тому були цілими. Про це повідомляє CNN.

Серед зруйнованих мостів — автомобільний і залізничний, які знаходяться на греблі в Новій Каховці. Вода витікає з трьох шлюзових воріт на найважливішій греблі, яка перекинута через Дніпро. Зараз не зрозуміло, який збиток завдали росіяни дамбі, але в разі прориву він буде колосальним.

Також у статті є припущення, що українська армія ще не взяла під контроль ГЕС.

Крім того, CNN відзначає й руйнування Антонівського мосту — головної автомобільної артерії через Дніпро в Херсонській області. Його прольоти провалилися у воду ще до повного відступу окупантів із правого берега.

Нагадаємо, журналісти дізналися, що перед відступом із правобережної частини Херсонської області російські війська вирили численні окопи та спорудили укріплення для військової техніки на лівому березі Дніпра.

Джерело: CNN