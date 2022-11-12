Перед відступом росіяни вирили окопи та спорудили укріплення на лівому березі Дніпра – супутникові фото

https://racurs.ua/ua/n176736-pered-vidstupom-rosiyany-vyryly-okopy-ta-sporudyly-ukriplennya-na-livomu-berezi-dnipra.html

Ракурс

Перед відступом із правобережної частини Херсонської області російські війська вирили численні окопи та спорудили укріплення для військової техніки на лівому березі Дніпра.

Про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні «Схем» та російської служби «Радіо Свобода».

На знімках сервісу Planet Labs, зроблених 10 листопада, видно, що нова лінія окопів завдовжки майже 2 кілометри з’явилася уздовж берега ріки на північ від Каховської ГЕС.

Нова лінія окопів довжиною понад 1200 метрів, якої немає на попередніх знімках, з’явилася на острові Коса, ліворуч від Каховської гідроелектростанції.

У самій Новій Каховці окопи вириті російськими військовими в районі причалу, який російська армія використовувала для перекидання військ із берега на берег.

Фотографії з супутника також підтверджують, що армія рф підірвала декілька прольотів моста, що веде до греблі Каховської ГЕС.