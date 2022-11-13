Плановые отключения электроэнергии 14 ноября коснутся Киева и восьми областей

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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Плановые отключения электроэнергии 14 ноября коснутся Киева и восьми областейhttps://racurs.ua/n176783-planovye-otklucheniya-elektroenergii-14-noyabrya-kosnutsya-kieva-i-vosmi-oblastey.htmlРакурс
В Україні завтра, 14 листопада, у період з 00.00 до 24.00 діятимуть планові відключення електроенергії у столиці та восьми областях.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Планові відключення торкнуться таких регіонів:
- Києва;
- Київської області;
- Чернігівської області;
- Черкаської області;
- Житомирської області;
- Сумської області;
- Харківської області;
- Полтавської області;
- Донецької області.
В інших областях України відключення наразі не прогнозуються, — зазначають в «Укренерго».
У компанії наголошують, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами, тож закликають українців не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії — особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
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