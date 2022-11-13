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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Плановые отключения электроэнергии 14 ноября коснутся Киева и восьми областей

13 ноя 2022, 21:56
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В Україні завтра, 14 листопада, у період з 00.00 до 24.00 діятимуть планові відключення електроенергії у столиці та восьми областях.





Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Планові відключення торкнуться таких регіонів:

  • Києва;
  • Київської області;
  • Чернігівської області;
  • Черкаської області;
  • Житомирської області;
  • Сумської області;
  • Харківської області;
  • Полтавської області;
  • Донецької області.

В інших областях України відключення наразі не прогнозуються, — зазначають в «Укренерго».

У компанії наголошують, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами, тож закликають українців не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії — особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Источник: Ракурс


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