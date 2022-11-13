Планові відключення електроенергії 14 листопада торкнуться Києва та восьми областей

В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n176783-planovi-vidkluchennya-elektroenergiyi-14-lystopada-torknutsya-kyieva-ta-vosmy-oblastey.html

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В Україні завтра, 14 листопада, у період з 00.00 до 24.00 діятимуть планові відключення електроенергії у столиці та восьми областях.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Планові відключення торкнуться таких регіонів:

Києва;

Київської області;

Чернігівської області;

Черкаської області;

Житомирської області;

Сумської області;

Харківської області;

Полтавської області;

Донецької області.

В інших областях України відключення наразі не прогнозуються, — зазначають в «Укренерго».

У компанії наголошують, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами, тож закликають українців не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії — особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.