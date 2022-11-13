Планові відключення електроенергії 14 листопада торкнуться Києва та восьми областей

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні тривають відключення електроенергії
Планові відключення електроенергії 14 листопада торкнуться Києва та восьми областейhttps://racurs.ua/ua/n176783-planovi-vidkluchennya-elektroenergiyi-14-lystopada-torknutsya-kyieva-ta-vosmy-oblastey.htmlРакурс
В Україні завтра, 14 листопада, у період з 00.00 до 24.00 діятимуть планові відключення електроенергії у столиці та восьми областях.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Планові відключення торкнуться таких регіонів:
- Києва;
- Київської області;
- Чернігівської області;
- Черкаської області;
- Житомирської області;
- Сумської області;
- Харківської області;
- Полтавської області;
- Донецької області.
В інших областях України відключення наразі не прогнозуються, — зазначають в «Укренерго».
У компанії наголошують, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами, тож закликають українців не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії — особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...