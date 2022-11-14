В Украине ликвидировали подполковника ВДВ россии, который возглавлял колонну на параде 9 мая в Москве

https://racurs.ua/n176814-v-ukraine-likvidirovali-podpolkovnika-vdv-rossii-kotoryy-vozglavlyal-kolonnu-na-parade-9-maya.html

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На війні в Україні ліквідували підполковника ВДВ росії Сергія Кошелєва зі складу 137 повітряно-десантного полку.

У травні 2022 року цей російський військовий очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді 9 травня у Москві.

Про загибель російського військового повідомила у соцмережах його сестра, російська волейболістка, чемпіонка світу Тетяна Кошелєва. Ця росіянка, яка зараз грає в італійській команді Megabox, назвала в Інстаграм брата-убивцю «гордістю родини та країни».

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, відомий також як блогер Анатолій Штірліц, оприлюднив фото цього російського військового.