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Ракурс
В Україні ліквідували підполковника ВДВ росії, який очолював колону на параді 9 травня у Москві

В Україні ліквідували підполковника ВДВ росії, який очолював колону на параді 9 травня у Москві

14 лис 2022, 20:54
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На війні в Україні ліквідували підполковника ВДВ росії Сергія Кошелєва зі складу 137 повітряно-десантного полку.





У травні 2022 року цей російський військовий очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді 9 травня у Москві.

Про загибель російського військового повідомила у соцмережах його сестра, російська волейболістка, чемпіонка світу Тетяна Кошелєва. Ця росіянка, яка зараз грає в італійській команді Megabox, назвала в Інстаграм брата-убивцю «гордістю родини та країни».

В Україні ліквідували підполковника ВДВ росії, який очолював колону на параді 9 травня у Москві

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, відомий також як блогер Анатолій Штірліц, оприлюднив фото цього російського військового.

В Україні демобілізувався підполковник ВДВ Кошелев Сергей зі складу 137- го повітряно-десантного полку. У травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня перемоги, — написав український військовий.

Джерело: Ракурс


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