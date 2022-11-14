В Україні ліквідували підполковника ВДВ росії, який очолював колону на параді 9 травня у Москві

В Україні ліквідували підполковника ВДВ росії, який очолював колону на параді 9 травня у Москвіhttps://racurs.ua/ua/n176814-v-ukrayini-likviduvaly-pidpolkovnyka-vdv-rosiyi-yakyy-ocholuvav-kolonu-na-paradi-9-travnya-u-moskvi.htmlРакурс
На війні в Україні ліквідували підполковника ВДВ росії Сергія Кошелєва зі складу 137 повітряно-десантного полку.
У травні 2022 року цей російський військовий очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді 9 травня у Москві.
Про загибель російського військового повідомила у соцмережах його сестра, російська волейболістка, чемпіонка світу Тетяна Кошелєва. Ця росіянка, яка зараз грає в італійській команді Megabox, назвала в Інстаграм брата-убивцю «гордістю родини та країни».
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, відомий також як блогер Анатолій Штірліц, оприлюднив фото цього російського військового.
В Україні демобілізувався підполковник ВДВ Кошелев Сергей зі складу 137- го повітряно-десантного полку. У травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня перемоги, — написав український військовий.