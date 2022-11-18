Бойцы теробороны захватили три вражеских танка (ФОТО)https://racurs.ua/n176928-boycy-teroborony-zahvatili-tri-vrajeskih-tanka-foto.htmlРакурс
Захисники України з 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ здобули три ворожі танки, які тепер працюють на нашу перемогу.
Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.
Зазначається, що бійці помітили аномальну зацікавленість ворожих дронів однією з нещодавно звільнених територій.
Ворожі «пташки» кружляли постійно за однією траєкторією, — зазначається в повідомленні. — Розвідка вирішила перевірити, чому у ворога, така зацікавленість у цьому районі. Інтуїція не підвела! Поруч, один за одним, стояло три російських танки. Виявляється, ворог хотів повернути залишену ним техніку, коли поспіхом втікав від наших ЗСУ.
В результаті російські дрони були виявлені й утилізовані, а техніка прийнята на баланс бригади.
Зараз один з танків працює на перемогу України, знищуючи тих, хто захопив наші території. Інші два потребують поки капітального ремонту, тому що були підбиті нашою армією при штурмі, — вказано в повідомленні. — Те, що ворог підготував для знищення мирного населення і наших військ, тепер активно працює проти нього.