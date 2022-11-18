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Ракурс
Захоплений російський танк тепер працює на перемогу України, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Бійці тероборони здобули три ворожі танки (ФОТО)

18 лис 2022, 15:37
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Захисники України з 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ здобули три ворожі танки, які тепер працюють на нашу перемогу.





Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.

Зазначається, що бійці помітили аномальну зацікавленість ворожих дронів однією з нещодавно звільнених територій.

Ворожі «пташки» кружляли постійно за однією траєкторією, — зазначається в повідомленні. — Розвідка вирішила перевірити, чому у ворога, така зацікавленість у цьому районі. Інтуїція не підвела! Поруч, один за одним, стояло три російських танки. Виявляється, ворог хотів повернути залишену ним техніку, коли поспіхом втікав від наших ЗСУ.

В результаті російські дрони були виявлені й утилізовані, а техніка прийнята на баланс бригади.

Зараз один з танків працює на перемогу України, знищуючи тих, хто захопив наші території. Інші два потребують поки капітального ремонту, тому що були підбиті нашою армією при штурмі, — вказано в повідомленні. — Те, що ворог підготував для знищення мирного населення і наших військ, тепер активно працює проти нього.

Захоплений російський танк тепер працює на перемогу України, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Джерело: Ракурс


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