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Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко
Рашисты обстреляли «градами» центр Авдеевки (ФОТО)https://racurs.ua/n176989-rashisty-obstrelyali-gradami-centr-avdeevki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з РЗСВ «Град» обстріляли центр міста Авдіївка Донецької області.
Про це сьогодні, 20 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.
На Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з Градів — поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних, — зазначає Кириленко.
Крім того:
- на Горлівському напрямку були поодинокі обстріли біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та на околицях Торецької громади. У Часовоярській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт — без постраждалих, об'єкт продовжує роботу;
- на Лисичанському напрямку не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі ворог здійснив обстріл Святогірська — наслідки встановлюються.
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