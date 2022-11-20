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Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко
Рашисти обстріляли «градами» центр Авдіївки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176989-rashysty-obstrilyaly-gradamy-centr-avdiyivky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з РЗСВ «Град» обстріляли центр міста Авдіївка Донецької області.
Про це сьогодні, 20 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.
На Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з Градів — поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних, — зазначає Кириленко.
Крім того:
- на Горлівському напрямку були поодинокі обстріли біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та на околицях Торецької громади. У Часовоярській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт — без постраждалих, об'єкт продовжує роботу;
- на Лисичанському напрямку не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі ворог здійснив обстріл Святогірська — наслідки встановлюються.
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