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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

Рашисти обстріляли «градами» центр Авдіївки (ФОТО)

20 лис 2022, 12:36
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Російські загарбники з РЗСВ «Град» обстріляли центр міста Авдіївка Донецької області.





Про це сьогодні, 20 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

На Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з Градів — поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних, — зазначає Кириленко.

Крім того:

  • на Горлівському напрямку були поодинокі обстріли біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та на околицях Торецької громади. У Часовоярській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт — без постраждалих, об'єкт продовжує роботу;
  • на Лисичанському напрямку не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі ворог здійснив обстріл Святогірська — наслідки встановлюються.

Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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