Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n176989-rashysty-obstrilyaly-gradamy-centr-avdiyivky-foto.html

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Російські загарбники з РЗСВ «Град» обстріляли центр міста Авдіївка Донецької області.

Про це сьогодні, 20 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

На Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з Градів — поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних, — зазначає Кириленко.

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