Оккупанты обстреляли дома на Харьковщине и Днепропетровщине

Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Фото: Валентин Резниченко

https://racurs.ua/n177008-okkupanty-obstrelyali-doma-na-harkovschine-i-dnepropetrovschine.html

Ракурс

Російські окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область.

Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. У селищі Шевченкове Куп’янського району обстріляли житловий будинок, а під завалами можуть бути люди. На місці події працюють рятувальники. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Ворог знову атакував Дніпропетровську область — за добу відбулося шість обстрілів. «Градами» та важкою артилерією росіяни атакували Нікопольський район. Під вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади — туди прилетіли майже 60 снарядів.

У Нікополі поранення дістав 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу й постраждалий залишився лікуватися удома. У самому місті пошкоджено приватні будинки, човен та автомобілі. У Мирівській та Марганецькій громадах на щастя ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 19 листопада російські загарбники з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області.