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Ракурс
Окупанти обстріляли будинки на Харківщині та Дніпропетровщині.Фото: ОП

Окупанти обстріляли будинки на Харківщині та Дніпропетровщині

21 лис 2022, 08:18
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Російські окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область.





Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. У селищі Шевченкове Куп’янського району обстріляли житловий будинок, а під завалами можуть бути люди. На місці події працюють рятувальники. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Ворог знову атакував Дніпропетровську область — за добу відбулося шість обстрілів. «Градами» та важкою артилерією росіяни атакували Нікопольський район. Під вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади — туди прилетіли майже 60 снарядів.

У Нікополі поранення дістав 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу й постраждалий залишився лікуватися удома. У самому місті пошкоджено приватні будинки, човен та автомобілі. У Мирівській та Марганецькій громадах на щастя ніхто не постраждав.

Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, 19 листопада російські загарбники з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області.

Джерело: Ракурс


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