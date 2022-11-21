Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нефтебаза боевиков загорелась в Макеевке. Фото: «мчс днр»

Нефтебаза боевиков загорелась в оккупированной Макеевке (ФОТО)

21 ноя 2022, 11:50
999

Масштабна пожежа на території нафтобази в окупованій росіянами Макіївці Донецької області сталася у ніч проти 21 листопада.





Там загорілися цистерни з паливом. Рятувальники встановили горіння двох цистерн із паливом об'ємом 70 куб. м на залізничному полотні за територією нафтобази. Про це повідомила окупаційна адміністрація.

Зазначається, що загорілися також три стаціонарні місткості в одному обвалуванні об'ємом 60 куб. м, що перебувають у 20−25 м від залізничного полотна. Причиною пожежі там називають вибух вибухонебезпечного предмета.

Станом на 6.15 на місці пожежі створено дві бойові ділянки: одна спрямована на ліквідацію горіння стаціонарних місткостей на площі 300 куб. м, друга — на залізничному полотні з цистернами на площі 350 куб. м. Окупанти зазначають, що пожежу нібито гасять 84 людини та 20 одиниць техніки. До місця інциденту направили й пожежний поїзд та мотопомпу.

Нафтобаза бойовиків загорілася в Макіївці. Фото: «мнс днр»

Нафтобаза бойовиків загорілася в Макіївці. Фото: «мнс днр»

Нагадаємо, 16 листопада влада російської федерації заявила про нібито завдання удару безпілотником по нафтобазі в орловській області. Село, де розташований об'єкт, розташоване за приблизно 170 км від кордону з Україною.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров