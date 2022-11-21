Нафтобаза бойовиків загорілася в Макіївці. Фото: «мнс днр»

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Масштабна пожежа на території нафтобази в окупованій росіянами Макіївці Донецької області сталася у ніч проти 21 листопада.

Там загорілися цистерни з паливом. Рятувальники встановили горіння двох цистерн із паливом об'ємом 70 куб. м на залізничному полотні за територією нафтобази. Про це повідомила окупаційна адміністрація.

Зазначається, що загорілися також три стаціонарні місткості в одному обвалуванні об'ємом 60 куб. м, що перебувають у 20−25 м від залізничного полотна. Причиною пожежі там називають вибух вибухонебезпечного предмета.

Станом на 6.15 на місці пожежі створено дві бойові ділянки: одна спрямована на ліквідацію горіння стаціонарних місткостей на площі 300 куб. м, друга — на залізничному полотні з цистернами на площі 350 куб. м. Окупанти зазначають, що пожежу нібито гасять 84 людини та 20 одиниць техніки. До місця інциденту направили й пожежний поїзд та мотопомпу.

Нагадаємо, 16 листопада влада російської федерації заявила про нібито завдання удару безпілотником по нафтобазі в орловській області. Село, де розташований об'єкт, розташоване за приблизно 170 км від кордону з Україною.