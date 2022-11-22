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Резников опубликовал статистику по остаткам запасов российских ракет
Резников опубликовал статистику по остаткам запасов российских ракетhttps://racurs.ua/n177061-reznikov-opublikoval-statistiku-po-ostatkam-zapasov-rossiyskih-raket.htmlРакурс
Міністр оборони України Олексій Резніков показав, скільки ракет залишилося у рф.
Найбільше в арсеналі армії росії:
С-300 — 87%;
«Онікс» — 74%;
«Кинджал» — 73%.
Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили Протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Демілітаризуймо державу-терориста, щоб жити в мирі! — написав Резніков у Twitter.
Four enemies of the russian missile arsenal:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let’s demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
За 270 днів росія атакувала Україну 4 тис. 700 ракетами різних типів, повідомив 20 листопад президент України.
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