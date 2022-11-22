Резников опубликовал статистику по остаткам запасов российских ракет

Міністр оборони України Олексій Резніков показав, скільки ракет залишилося у рф.

Найбільше в арсеналі армії росії:

Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили Протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Демілітаризуймо державу-терориста, щоб жити в мирі! — написав Резніков у Twitter.