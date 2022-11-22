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Ракурс
Резников опубликовал статистику по остаткам запасов российских ракет

Резников опубликовал статистику по остаткам запасов российских ракет

22 ноя 2022, 12:56
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Міністр оборони України Олексій Резніков показав, скільки ракет залишилося у рф.





Найбільше в арсеналі армії росії:

  • С-300 — 87%;

  • «Онікс» — 74%;

  • «Кинджал» — 73%.

Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили Протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Демілітаризуймо державу-терориста, щоб жити в мирі! — написав Резніков у Twitter.

За 270 днів росія атакувала Україну 4 тис. 700 ракетами різних типів, повідомив 20 листопад президент України.

Источник: Ракурс


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