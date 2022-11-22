Громкие взрывы прогремели в Севастополе. Фото: slovoidilo.ua

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Потужні вибухи прогриміли в окупованому Севастополі у вівторок, 22 листопада.

Звук вибуху було чути у центральній частині міста о 18.59 за місцевим часом. Про це повідомляють «Крим Реалії» та «Суспільне. Крим»

Місцеві проросійські телеграм-канали також повідомили про вибухи у Севастополі. Вибухи чули в різних районах міста, а саме біля Балки Германа, над Остряками. Місцеві мешканці повідомляють про роботу засобів ППО на мисі Фіолент та в районі Балаклави.

Російський так званий глава Севастополя михайло развожаєв заявив про «атаку безпілотників» та те, що в місті працюють системи протиповітряної оборони. Окупант зазначає, що нібито були збиті два дрони.

Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» згодом повідомив, що рух морського транспорту в Севастополі тимчасово зупинили.

Тим часом у мережі почали з’являтися відео з вибухами в Севастополі.

Нагадаємо, 29 жовтня у Криму лунали потужні вибухи, внаслідок цього багато кораблів чорноморського флоту російської федерації були виведені з ладу. Російські окупанти тоді звинуватили ЗСУ в атаці на флот країни-агресора.

Джерело: «Крим Реалії», «Суспільне. Крим»