Рашисты боятся холодов, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n177207-ludi-podojdut-na-luganschine-okkupanty-do-vesny-otlojili-vosstanovitelnye-raboty.html

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Російські загарбники до весни відтермінували відновлювальні роботи в окупованих містах Луганської області.

Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Бо починати щось у період холодів не хочуть. Люди зачекають. Як от у Рубіжному. Договори, які були в наявності, завершуються 1 грудня або вже добігли кінця. Роботи залишилися незавершеними. Кажуть, що із потеплінням повернуться, — наголошується в повідомленні.

Зазначається також, що на окупованій частині Луганщини та у рф розпочалися розмови про чергову хвилю мобілізації, яка розпочнеться 10 грудня.