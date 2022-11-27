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Ракурс
Рашисты боятся холодов, фото: ТАСС

Люди подождут — на Луганщине оккупанты до весны отложили восстановительные работы

27 ноя 2022, 09:05
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Російські загарбники до весни відтермінували відновлювальні роботи в окупованих містах Луганської області.





Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Бо починати щось у період холодів не хочуть. Люди зачекають. Як от у Рубіжному. Договори, які були в наявності, завершуються 1 грудня або вже добігли кінця. Роботи залишилися незавершеними. Кажуть, що із потеплінням повернуться, — наголошується в повідомленні.

Зазначається також, що на окупованій частині Луганщини та у рф розпочалися розмови про чергову хвилю мобілізації, яка розпочнеться 10 грудня.

Источник: Ракурс


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