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Рашисти бояться холодів, фото: ТАСС
Люди зачекають — на Луганщині окупанти до весни відклали відновлювальні роботиhttps://racurs.ua/ua/n177207-ludy-zachekaut-na-luganschyni-okupanty-do-vesny-vidklaly-vidnovluvalni-roboty.htmlРакурс
Російські загарбники до весни відтермінували відновлювальні роботи в окупованих містах Луганської області.
Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Бо починати щось у період холодів не хочуть. Люди зачекають. Як от у Рубіжному. Договори, які були в наявності, завершуються 1 грудня або вже добігли кінця. Роботи залишилися незавершеними. Кажуть, що із потеплінням повернуться, — наголошується в повідомленні.
Зазначається також, що на окупованій частині Луганщини та у рф розпочалися розмови про чергову хвилю мобілізації, яка розпочнеться 10 грудня.
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