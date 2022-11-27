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Более 87 тыс. рашистов уже уничтожили защитники Украины, фото: Генштаб ВСУ
600 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n177208-600-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 87 тис. 310 окупантів.
За добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 905 танків;
- 5 тис. 856 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 897 одиниць артилерійських систем;
- 395 одиниць РСЗВ;
- 209 одиниць засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 тис. 555 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 531 крилату ракету;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 163 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
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