Понад 87 тис. рашистів вже знищили захисники України, фото: Генштаб ЗСУ

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 87 тис. 310 окупантів.

За добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 905 танків;

5 тис. 856 бойових броньованих машин;

1 тис. 897 одиниць артилерійських систем;

395 одиниць РСЗВ;

209 одиниць засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 тис. 555 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

531 крилату ракету;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

163 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.