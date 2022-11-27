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Ракурс
Понад 87 тис. рашистів вже знищили захисники України, фото: Генштаб ЗСУ

600 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

27 лис 2022, 09:28
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 87 тис. 310 окупантів.





За добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 905 танків;
  • 5 тис. 856 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 897 одиниць артилерійських систем;
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 209 одиниць засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 тис. 555 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 531 крилату ракету;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Джерело: Ракурс


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