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Жертвами российского вторжения в Украину стали уже 440 детей, инфографика: Офис генпрокурора
Более 1,2 тыс. детей в Украине пострадали в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n177309-bolee-1-2-tys-detey-v-ukraine-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 440 дітей.
Ще 852 дитини було поранено. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 424;
- Харківській області — 266;
- Київській області — 117;
- Миколаївській області — 77;
- Запорізькій області — 76;
- Херсонській області — 70;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Дніпропетровській області — 33.
Зокрема, встановлено, що 29 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримав поранення п’ятирічний хлопчик.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.
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