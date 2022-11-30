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Жертвами російського вторгнення в Україну стали вже 440 дітей, інфографіка: Офіс генпрокурора

Понад 1,2 тис. дітей в України постраждали внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

30 лис 2022, 11:55
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В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 440 дітей.





Ще 852 дитини було поранено. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 424;
  • Харківській області — 266;
  • Київській області — 117;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 76;
  • Херсонській області — 70;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Дніпропетровській області — 33.

Зокрема, встановлено, що 29 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримав поранення п’ятирічний хлопчик.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.

Жертвами російського вторгнення в Україну стали вже 440 дітей, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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