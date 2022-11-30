Жертвами російського вторгнення в Україну стали вже 440 дітей, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n177309-ponad-1-2-tys-ditey-v-ukrayiny-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

Ракурс

В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 440 дітей.

Ще 852 дитини було поранено. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 424;

Харківській області — 266;

Київській області — 117;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 76;

Херсонській області — 70;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Дніпропетровській області — 33.

Зокрема, встановлено, що 29 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримав поранення п’ятирічний хлопчик.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.