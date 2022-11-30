Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Голосование горсовета Одессы за демонтаж памятника императрице Екатерине, фото: Алексей Гончаренко

Горсовет Одессы согласился демонтировать памятник российской императрице Екатерине

30 ноя 2022, 13:06
999

Одеська міськрада підтримала проект рішення про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II.





За відповідне рішення не сесії сьогодні, 30 листопада, проголосували 43 депутати (97,73% присутніх). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Голосування міськради Одеси за демонтаж пам’ятника імператриці Катерині, фото: Олексій Гончаренко

Також депутати проголосували за демонтаж пам’ятника російському воєначальнику Олександру Суворову. Це рішення підтримав 41 депутат (93,18%).

Голосування міськради Одеси за демонтаж пам’ятника Олександру Суворову, фото: Олексій Гончаренко

Пам’ятники демонтують та передадуть на тимчасове зберігання до Художнього музею.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров