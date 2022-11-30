Горсовет Одессы согласился демонтировать памятник российской императрице Екатерине

Голосование горсовета Одессы за демонтаж памятника императрице Екатерине, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n177311-gorsovet-odessy-soglasilsya-demontirovat-pamyatnik-rossiyskoy-imperatrice-ekaterine.html

Ракурс

Одеська міськрада підтримала проект рішення про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II.

За відповідне рішення не сесії сьогодні, 30 листопада, проголосували 43 депутати (97,73% присутніх). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також депутати проголосували за демонтаж пам’ятника російському воєначальнику Олександру Суворову. Це рішення підтримав 41 депутат (93,18%).

Пам’ятники демонтують та передадуть на тимчасове зберігання до Художнього музею.