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Голосування міськради Одеси за демонтаж пам’ятника імператриці Катерині, фото: Олексій Гончаренко

Міськрада Одеси погодилася демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині

30 лис 2022, 13:06
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Одеська міськрада підтримала проект рішення про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II.





За відповідне рішення не сесії сьогодні, 30 листопада, проголосували 43 депутати (97,73% присутніх). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Голосування міськради Одеси за демонтаж пам’ятника імператриці Катерині, фото: Олексій Гончаренко

Також депутати проголосували за демонтаж пам’ятника російському воєначальнику Олександру Суворову. Це рішення підтримав 41 депутат (93,18%).

Голосування міськради Одеси за демонтаж пам’ятника Олександру Суворову, фото: Олексій Гончаренко

Пам’ятники демонтують та передадуть на тимчасове зберігання до Художнього музею.

Джерело: Ракурс


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