Міськрада Одеси погодилася демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині

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Голосування міськради Одеси за демонтаж пам’ятника імператриці Катерині, фото: Олексій Гончаренко
Міськрада Одеси погодилася демонтувати пам’ятник російській імператриці Катериніhttps://racurs.ua/ua/n177311-miskrada-odesy-pogodylasya-demontuvaty-pam-yatnyk-rosiyskiy-imperatryci-kateryni.htmlРакурс
Одеська міськрада підтримала проект рішення про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II.
За відповідне рішення не сесії сьогодні, 30 листопада, проголосували 43 депутати (97,73% присутніх). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Також депутати проголосували за демонтаж пам’ятника російському воєначальнику Олександру Суворову. Це рішення підтримав 41 депутат (93,18%).
Пам’ятники демонтують та передадуть на тимчасове зберігання до Художнього музею.
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