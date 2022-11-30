Міськрада Одеси погодилася демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині

Голосування міськради Одеси за демонтаж пам’ятника імператриці Катерині, фото: Олексій Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n177311-miskrada-odesy-pogodylasya-demontuvaty-pam-yatnyk-rosiyskiy-imperatryci-kateryni.html

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Одеська міськрада підтримала проект рішення про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II.

За відповідне рішення не сесії сьогодні, 30 листопада, проголосували 43 депутати (97,73% присутніх). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також депутати проголосували за демонтаж пам’ятника російському воєначальнику Олександру Суворову. Це рішення підтримав 41 депутат (93,18%).

Пам’ятники демонтують та передадуть на тимчасове зберігання до Художнього музею.