Эвакуация Одесщины – власти уточнили заявление о критическом состоянии со светом

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 грудня повідомив. що станом на цей час більш ніж півтора мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура — і настільки, наскільки є можливість постачання електрики.

Для відновлення потрібні не години, а кілька днів.

За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Мова йде не про дні, а навіть тижні й, не виключено, що 2−3 місяці. … Звертаємося до вас із проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії й ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити, — повідомив Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА.

Це повідомлення викликало багато непорозумінь та посіяло паніку, тому ДТЕК Одеські електромережі заспокоїли одеситів — йдеться про повне відновлення високовольтних мереж та підстанцій оператора системи розподілу. Почергові підключення розпочнуться раніше.

Укренерго 10 грудня повідомило про складну ситуацію в Одесі після нічних прильотів дронів-камікадзе

Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, внаслідок чого було знеструмлено споживачів Одеси та області. Поки що ситуація в регіоні дуже складна, — йдеться у зверненні.

У місті заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай, зазначив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Тим часом генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, що нові графіки в Києві кілька днів працюватимуть у тестовому режимі.