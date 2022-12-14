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Ракурс
Александр Тучинов, фото: «Слово и Дело»

Не дождетесь — Турчинов опроверг сообщения рашистов о своей «гибели»

14 дек 2022, 22:17
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Олександр Турчинов, колишній голова Верховної Ради та виконувач обов’язків президента України після втечі Віктора Януковича у 2014 році, відреагував на заявив російських пропагандистів про його нібито «загибель».





Хочу засмутити орків-мрійників — не дочекаєтесь! Краще вже зараз починайте копати ями для себе. Вони вам знадобляться найближчим часом! — наголосив політик у повідомленні, опублікованому сьогодні, 14 грудня, на його Фейсбук-сторінці.

Турчинов також опублікував скріншот одного з таких повідомлень, в якому стверджувалося, що «екс-президент України» нібито загинув в результаті ДТП у Києві.

Фейк російської пропаганди, скріншот: Олександр Турчинов

Нагадаємо, раніше рашисти здійснили кілька хакерських атак, щоб поширити фейки про чинного президента України Володимира Зеленського.

Так, у березні вони зламали рухомий рядок телеканалу «Україна 24», де розмістили нібито його заклик до капітуляції. А у липні в результаті атаки хакерів в ефірі кількох радіостанцій з’явилося повідомлення, що Зеленський нібито перебуває в реанімації.

Источник: Ракурс


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