рф во время обмена пленными получила священника УПЦ МП, фото: «Сибирь.Реалии»

https://racurs.ua/n177821-svyaschennika-upc-mp-peredali-rossii-vo-vremya-obmena-plennymi-gur.html

Ракурс

Священика УПЦ МП передали росії під час здійсненого сьогодні, 14 грудня, обміну полоненими.

Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє «Радіо Свобода».

Також в ході обміну було звільнено громадянина США — активіста, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.

Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду, — зазначив Юсов. — Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому.

Нагадаємо, сьогодні в ході обміну полоненими Україна повернула 64 захисників, які воювали на донецькому та луганському напрямках.

Джерело: «Радіо Свобода»