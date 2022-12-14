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рф під час обміну полоненими отримала священика УПЦ МП, фото: «Сибирь.Реалии»

Священика УПЦ МП передали росії під час обміну полоненими — ГУР

14 гру 2022, 22:50
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Священика УПЦ МП передали росії під час здійсненого сьогодні, 14 грудня, обміну полоненими.





Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє «Радіо Свобода».

Також в ході обміну було звільнено громадянина США — активіста, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.

Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду, — зазначив Юсов. — Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому.

Нагадаємо, сьогодні в ході обміну полоненими Україна повернула 64 захисників, які воювали на донецькому та луганському напрямках.

Джерело: «Радіо Свобода»


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