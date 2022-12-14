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Ракурс
Ще 64 воїни повернулися додому з полону

Ще 64 воїни повернулися додому з полону (ФОТО, ВІДЕО)

14 гру 2022, 12:52
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Україна повернула 64 захисників, які воювали на донецькому та луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут.





Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм.

Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої, — вказав Єрмак.

Українській стороні також вдалося звільнити громадянина США, який допомагав українцям — Мурекезі Суеді.

Окрім цього, повернули тіла чотирьох загиблих, — вказали в ОП.

Єрмак подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Джерело: Ракурс


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