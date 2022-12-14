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Ще 64 воїни повернулися додому з полону
Ще 64 воїни повернулися додому з полону (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177802-sche-64-voyiny-povernulysya-dodomu-z-polonu-foto-video.htmlРакурс
Україна повернула 64 захисників, які воювали на донецькому та луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм.
Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої, — вказав Єрмак.
Українській стороні також вдалося звільнити громадянина США, який допомагав українцям — Мурекезі Суеді.
Окрім цього, повернули тіла чотирьох загиблих, — вказали в ОП.
Єрмак подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.
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