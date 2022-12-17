Помощь Украине от Азербайджана, фото: «Азертадж»

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Україна отримала від Азербайджану як гуманітарну допомогу 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулася у Чернівцях. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє азербайджанське агентство «Азертадж».

Тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв зазначив, що вартість цієї партії допомоги становить близько 1 млн 422 тис. манатів (близько 837 тис. дол США), найближчими днями планується відправка другої партії вантажу.

Зазначається, що загалом сума наданої Азербайджаном гуманітарної допомоги України становить близько 30 млн манатів (понад 17 млн дол. США).

Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії повідомили про передачу Україні 40 електрогенераторів потужністю у 220 kVA (176 кВт).

Джерело: «Азертадж»