Спасатель подорвался на мине на Харьковщине

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В Харьковской области на мине подорвался 32-летний спасатель, фото: «Трезвый взгляд»
Спасатель подорвался на мине на Харьковщинеhttps://racurs.ua/n177929-spasatel-podorvalsya-na-mine-na-harkovschine.htmlРакурс
На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник, його у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 грудня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Інцидент стався у селі селі Гракове Чугуївського району.
Синєгубов наголошує, що окупанти замінували на Харківщині величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня — з вересня піротехніки знищили вже майже 47 тис. вибухонебезпечних предметів.
У прес-службі ДСНС області зазначають, що за минулу добу вилучили та знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.
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