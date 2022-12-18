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Ракурс
На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник, фото: «Тверезий погляд»

Рятувальник підірвався на міні на Харківщині

18 гру 2022, 10:59
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На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник, його у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 грудня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інцидент стався у селі селі Гракове Чугуївського району.

Синєгубов наголошує, що окупанти замінували на Харківщині величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня — з вересня піротехніки знищили вже майже 47 тис. вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС області зазначають, що за минулу добу вилучили та знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Ракурс


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