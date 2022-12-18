Рятувальник підірвався на міні на Харківщині

На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник, фото: «Тверезий погляд»

https://racurs.ua/ua/n177929-ryatuvalnyk-pidirvavsya-na-mini-na-harkivschyni.html

Ракурс

На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник, його у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 грудня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інцидент стався у селі селі Гракове Чугуївського району.

Синєгубов наголошує, що окупанти замінували на Харківщині величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня — з вересня піротехніки знищили вже майже 47 тис. вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС області зазначають, що за минулу добу вилучили та знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.