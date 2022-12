Украинские военные начали применять уникальные 120 мм мины

Українські військові почали застосовувати унікальні 120 мм міни M971.

Кадри з застосуванням цих мін в Україні показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker.

Going by the explosion pattern, bomblet dispersion pattern and quantity, we believe that we are seeing these effective (but controversial) munitions in use.



Given submunition failures and absence of self-destructing feature for the M87 they may have unwelcome long term effects. pic.twitter.com/mBkoxecwG7