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Украинские военные начали применять уникальные 120 мм мины
Украинские военные начали применять уникальные 120 мм мины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177947-ukrainskie-voennye-nachali-primenyat-unikalnye-120-mm-miny-video.htmlРакурс
Українські військові почали застосовувати унікальні 120 мм міни M971.
Кадри з застосуванням цих мін в Україні показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker.
Going by the explosion pattern, bomblet dispersion pattern and quantity, we believe that we are seeing these effective (but controversial) munitions in use.— �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 17, 2022
Given submunition failures and absence of self-destructing feature for the M87 they may have unwelcome long term effects. pic.twitter.com/mBkoxecwG7
«Мілітарний» припускає, що ці боєприпаси було експортовано з країни, яка раніше їх придбала в Ізраїлі.
Касетний боєприпас M971 розроблений ізраїльською компанією Israel Military Industries, яка зараз належить Elbit Systems.
За даними виробника, один снаряд покриває зону ураження розміром 100×100 м. При розриві М971 вивільняється 24 суббоєприпаси M85 — бойові боєприпаси меншого розміру. Вони розміщуються всередині корпусу М971 у шість шарів по чотири суббоєприпаси.
Встановлений у носовій частині механічний підривник попередньо налаштовується для забезпечення вибуху у повітрі над противником. Щойно міна залишає міномет, розкриваються відкидні хвостові стабілізатори для забезпечення аеродинамічної стійкості.
Снаряди від IMI підвищують ефективність 120-мм мінометної системи, оскільки його розширена схема ураження цілей забезпечує більшу летальність проти ширшого кола цілей, ніж стандартний осколково-фугасний снаряд.
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