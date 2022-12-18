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Украинские военные начали применять уникальные 120 мм мины

Украинские военные начали применять уникальные 120 мм мины (ВИДЕО)

18 дек 2022, 18:55
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Українські військові почали застосовувати унікальні 120 мм міни M971.





Кадри з застосуванням цих мін в Україні показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker.

«Мілітарний» припускає, що ці боєприпаси було експортовано з країни, яка раніше їх придбала в Ізраїлі.

Касетний боєприпас M971 розроблений ізраїльською компанією Israel Military Industries, яка зараз належить Elbit Systems.

За даними виробника, один снаряд покриває зону ураження розміром 100×100 м. При розриві М971 вивільняється 24 суббоєприпаси M85 — бойові боєприпаси меншого розміру. Вони розміщуються всередині корпусу М971 у шість шарів по чотири суббоєприпаси.

Встановлений у носовій частині механічний підривник попередньо налаштовується для забезпечення вибуху у повітрі над противником. Щойно міна залишає міномет, розкриваються відкидні хвостові стабілізатори для забезпечення аеродинамічної стійкості.

Снаряди від IMI підвищують ефективність 120-мм мінометної системи, оскільки його розширена схема ураження цілей забезпечує більшу летальність проти ширшого кола цілей, ніж стандартний осколково-фугасний снаряд.

Источник: Ракурс


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