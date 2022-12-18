Українські військові почали застосовувати унікальні 120 мм міни (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n177947-ukrayinski-viyskovi-pochaly-zastosovuvaty-unikalni-120-mm-miny-video.html

Ракурс

Українські військові почали застосовувати унікальні 120 мм міни M971.

Кадри з застосуванням цих мін в Україні показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker.

Going by the explosion pattern, bomblet dispersion pattern and quantity, we believe that we are seeing these effective (but controversial) munitions in use.



Given submunition failures and absence of self-destructing feature for the M87 they may have unwelcome long term effects. pic.twitter.com/mBkoxecwG7 — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 17, 2022

«Мілітарний» припускає, що ці боєприпаси було експортовано з країни, яка раніше їх придбала в Ізраїлі.

Касетний боєприпас M971 розроблений ізраїльською компанією Israel Military Industries, яка зараз належить Elbit Systems.

За даними виробника, один снаряд покриває зону ураження розміром 100×100 м. При розриві М971 вивільняється 24 суббоєприпаси M85 — бойові боєприпаси меншого розміру. Вони розміщуються всередині корпусу М971 у шість шарів по чотири суббоєприпаси.

Встановлений у носовій частині механічний підривник попередньо налаштовується для забезпечення вибуху у повітрі над противником. Щойно міна залишає міномет, розкриваються відкидні хвостові стабілізатори для забезпечення аеродинамічної стійкості.

Снаряди від IMI підвищують ефективність 120-мм мінометної системи, оскільки його розширена схема ураження цілей забезпечує більшу летальність проти ширшого кола цілей, ніж стандартний осколково-фугасний снаряд.