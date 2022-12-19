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Ракурс
Украинская ПВО уничтожила 30 «Шахедов». Фото:

Защитники Украины уничтожили 30 из 35 запущенных россией «Шахедов»

19 дек 2022, 09:20
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Атака дронів іранського виробництва була здійснена на Україну у ніч з 18 на 19 грудня.





Окупаційні війська росії запустили по Україні дронами-камікадзе Shahed-136/131. Загалом українські військові виявили близько 35 баражуючих боєприпасів. Як і минулого разу ударні безпілотники ворог запустив зі східного узбережжя Азовського моря. Про це 19 грудня повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що українські Повітряні сили спільно з іншими складовими Сил оборони знищили 30 «шахедів» російських окупантів. До знищення повітряних цілей залучали підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, 18 грудня в ГУР заявили, що рф отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але використовує їх ощадливіше. Однак вночі 19 грудня Київ та Київська область зазнали масової атаки дронів.

Источник: Ракурс


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