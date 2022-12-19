Нічна атака дронів відбулася на Київ. Фото: drogmedia.net.ua

https://racurs.ua/ua/n177956-voroji-drony-atakuvaly-kyyivschynu-ie-ruynuvannya-ta-postrajdali.html

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Дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва усю ніч 19 грудня атакували Київщину та столицю.

Київ вночі витримав кілька хвиль атак ворожих безпілотників. У повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили біля 15. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється, — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram повідомив, що кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Попередньо відомо, що в столиці обійшлося без постраждалих. На місцях працюють медики та рятувальники.

Як повідомила компанія YASNO на своєму сайті, у столиці застосували екстрені відключення світла, бо стабілізаційні графіки зараз не працюють.

Нічна атака дронів завдала руйнувань й у Київській області. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, у регіоні внаслідок прильотів пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Попередньо відомо про двох постраждалих. Людям надають допомогу, вони перебувають під наглядом лікарів. На місці працюють усі служби, які займаються ліквідацією наслідків ударів.

Нагадаємо, 18 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони заявляли, що росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але використовує їх ощадливіше.